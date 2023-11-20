Подмосковье атаковал неизвестный дрон
- 20.11.2023, 9:43
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Пропагандисты утверждают, что он летел на столицу РФ.
В Московской области РФ вторые сутки подряд говорят об атаках «украинских» дронов. В ночь на 20 ноября «одинокий» БПЛА взорвался в 50 км от столицы, пишет «Обозреватель».
Пропагандисты утверждают, что он летел на Москву и был «уничтожен» российской ПВО. В частности, так ситуацию прокомментировал мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.
По его словам, беспилотник за несколько часов до понедельника был «сбит» в городе Электросталь. Этот город расположен в 52 км к востоку от облцентра.
Мэр утверждает, что над местом поражения БПЛА попадали обломки, не приведшие к разрушениям и пострадавшим. Однако специалисты экстренных служб «работают на месте происшествия».
В сети публиковали видео яркой вспышки под Москвой, якобы снятой камерой наблюдения. Хотя на ролике нет ни одного указания на дату и время съемки. Россияне же утверждают, что это именно момент «сбития беспилотника ВСУ».
Собянин не говорил ничего об Украине, но паблики Электростали убеждали, что БПЛА точно был «украинским» и летел на российскую столицу с востока, «безуспешно» пытаясь обойти хваленую российскую ПВО.
В комментариях, однако, единицы россиян поинтересовались странной траекторией полета дрона, допуская, что запуск мог быть даже из соседней Владимирской области РФ.