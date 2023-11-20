Кремлевский покупатель шляпы Наполеона 1 Telegram-канал «СерпомПо»

20.11.2023, 9:58

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Положили в морозилку?

Одна из шляп Наполеона продана на аукционе за рекордные 1.9 млн вражеских, натовских, британских фунтов.

Неизвестно, кому она досталась. Сообщается, что эту шляпу Наполеон носил, когда бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году.

Какие предположения насчет того, кто купил шляпу? Быть может, учитывая ее историю, какие-нибудь российские бизнесмены, бежавшие за рубеж, купили ее для томящегося в застенках Навального? Чтобы поднести в дар при триумфальном возвращении?

Или все не так, и шляпу приобрел Медведев, грезящий о реванше – победном штурме тосканских виноградников?

Шляпа, конечно, подошла бы Соловьеву – поддуть щеки, изобразить Наполеона. Но … Не по чину, сразу могут списать «на берег».

Наконец, может шляпа уже у великого геополитика? Дальше, кому как нравится. Профессор Соловей мог бы сказать, что ее положили к телу – в морозилку. Иные предположат, что отдали Васильичу за верную службу. И, наконец, что Сам носит. Перед зеркалами в Кремле – для ощущения величия.

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