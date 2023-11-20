Свитан: В России началась настоящая партизанская война 20.11.2023, 10:11

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Подпольщики вышли на новый уровень.

18 ноября в 30 километрах от Москвы произошла диверсия – взорван поезд с топливом. Полковник ВСУ, летчик-испытатель Роман Свитан считает, что это дело рук подпольщиков, пишет «24 канал».

«В России началась так называемая партизанская война, война против логистических цепочек. Партизаны вышли на профессиональный уровень. Железнодорожное полотно – логистический мост, по которому топливо отправляется на фронт, дизель для танков и т.д. Правильное, грамотное решение и действия», – подчеркнул полковник запаса.

Также в сети появились кадры пожара в военном госпитале в Валуйках. Он сгорел дотла.

«В последнее время было перебрасывание большого количества резервов под Купянск, это связано не столько с атаками россиян, а с контратаками ВСУ. Расстояние от Купянска до Валуек около 80 километров, так что там могла отработать ракета М31 Himars», — рассказал полковник ВСУ.

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