Власти боятся, что белорусы на лодках уплывут в Украину
- 20.11.2023, 10:21
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Введен новый запрет.
В соответствии с решением Наровлянского райисполкома от 30 октября 2023 года введен запрет на использование маломерных судов на белорусской части реки Словечны, пишет «Флагшток»
Исключение сделано для гребных (весельных) лодок. А также для лодок спасателей, «осуществляющих охрану жизни людей на водах, используемых для проведения аварийно-спасательных, спасательных и поисковых работ».
Таким образом, на Словечне в Наровлянском районе моторные лодки оказались под запретом.
Решение ссылается на статьи Водного кодекса Беларуси. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году райсполкомы Гомельской области ограничили выход на маломерных судах на реки Сож и Днепр в местах прохождения госграницы.
Река Словечна начинается на территории Украины, там расположены 49 км русла, на территории Беларуси — 109 км. В Ельском и Наровлянском районах по ее руслу проходит государственная граница между Беларусью и Украиной.
Райисполком Ельского района, который также имеет государственную границу с Украиной по реке Словечне, подобное решение пока не публиковал.