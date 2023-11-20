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В пустыне нашли оставленный суперкар Lamborghini за $500 000

  • 20.11.2023, 10:25
  • 4,524
В пустыне нашли оставленный суперкар Lamborghini за $500 000

Дорогое авто долго простояло заброшенным.

В ОАЭ обнаружили брошенный Lamborghini Countach. Легендарный суперкар стоял под открытым небом на свалке в пустыне недалеко от Дубая, пишет «Фокус».

Суперкар Lamborghini Countach покрыт слоем песка и пыли, а его колеса спущены — это свидетельствует, что дорогое авто долго простояло заброшенным. Впрочем, каких-либо повреждений на кузове и салоне не видно.

Причины, по которым бросили авто, пока неизвестны. Впрочем, для Дубая подобные случаи — не редкость: там есть даже целые кладбища дорогих автомобилей.

Салон Lamborghini Countach неплохо сохранился

Конкретно этот суперкар Lamborghini Countach относится к финальной версии модели 25th Anniversary — она представлена в 1988 году к 25-летию итальянского бренда и выпущена тиражом в 657 экземпляров. Сейчас такие авто стоят от $500 000.

Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащен 5,2-литровым V12 мощностью 455 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

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