Украинский генерал: Для Кремля наступил момент истины 1 20.11.2023, 10:31

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Взять Авдеевку за две недели не выйдет.

Российские оккупанты продолжают боевые действия в районе Авдеевки, нанося россиянам непомерные потери в живой силе и технике. Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005-2010 годах) Николай Маломуж считает, что наступление россиян с целью окружения Авдеевки - это «момент истины» для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире «24 канала».

«Он лично давал указание «захватить» город за две недели», - подчеркнул Маломуж.

Враг массово перебрасывает в наступление на позиции ВСУ в районе Авдеевки десятки подразделений, включая десантников, наемников, мобилизованных, а также чеченцев и бойцов группы «Вагнер». Однако украинская армия удерживает там прочные оборонительные позиции. Ситуация в Авдеевке сейчас сложная, поскольку российские силы массово концентрируются там, концентрируя все доступные войска с других фронтов и перебрасывая их из России. Даже Купянск, кажется, потерял для них приоритетность.

«Шансов нынче замкнуть кольцо, тем более «взять» Авдеевку, у врага нет. Чтобы «взять», надо чрезвычайно мощные ресурсы дополнительные и время», – сказал генерал украинской армии.

Украинская армия не только отражает атаки врага, но и эффективно осуществляет поражение российских сил. В течение всего 18 ноября Вооруженные Силы Украины уничтожили 1190 оккупантов, значительная часть из них была ликвидирована в районе Авдеевки. Это примерно 400-500 вражеских бойцов ежедневно, что представляет собой значительные потери для противника на этом конкретном направлении. Кроме того, есть и раненые среди оккупантов. Украинская армия также активно наносит удары по технике российских войск.

«Сейчас выполняется задача уничтожать резервы на Авдеевке, на Бахмуте. И частично это такие же секторы, которые выполняют дополнительные задачи-Купянск, Шахтерск. Периодически Угледар, Марьинка», – добавил глава Службы внешней разведки (в 2005-2010 годах).

Враг, по указанию Путина, пытается захватить Донецкую и Луганскую области. Однако основной акцент для российских сил-это Авдеевка. Все это делается с целью демонстрации, якобы Вооруженные Силы Украины «не имеют успеха». Кроме того, для главы Кремля важно иметь конкретные «победы» перед стартом избирательной кампании, поскольку весной 2024 года в России запланированы выборы президента.

«Чувствуем, что будет очень тяжело. Но, предвижу, согласно оценке ситуации, мы там выстоим. А в перспективе, возможно, пойдем в контратаки. Если не там, то в других секторах рядом», – сказал Маломуж.

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