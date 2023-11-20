«Кто будет сидеть с больным ребeнком — не спрашивали» 20.11.2023, 10:52

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Белорусы рассказали, как проходили собеседования в Польше.

Зарплата — по результатам собеседования. Так нередко заканчиваются объявления о поиске сотрудников. Но как именно определяют ставку, о чём спрашивают и как ведут себя польские работодатели на интервью?

MOST попросил белорусов рассказать, как они проходили собеседование в Польше.

«Хорошее резюме — это половина успеха»

Марина в Польше прошла переподготовку по новой специальности — девушка обучалась на помощника бухгалтера. Проект, который финансировался из средств ЕС, кроме переподготовки включал также работу с психологом и консультантом по трудоустройству. После теоретической части участникам проекта предстояло пройти трёхмесячную стажировку. Место можно было найти самостоятельно или пройти собеседования с работодателями, которых предложили организаторы.

— Я воспользовалась вторым вариантом, — рассказывает Марина. — Без участия в этом проекте, думаю, у меня были бы большие проблемы с поиском первого места работы. Большим подспорьем было хорошее резюме, которое мне помогли составить. Это половина успеха в поиске работы. Без хорошего CV до собеседования дело просто не дойдёт. И на самом собеседовании потенциальный работодатель ведёт разговор с резюме в руках, задаёт уточняющие вопросы.

Поскольку первое место работы не предполагало каких-то особых знаний, а опыта работы у меня не было, то и обсуждать особо было нечего. Упор был скорее на soft skills — проверяли, сможем ли вообще сработаться. В итоги мы сработались. И после трёх месяцев стажировки меня оставили работать на трудовом договоре.

Через два года Марина решила поменять работу. С наработанным опытом это было проще, чем получить первое рабочее место. Девушка прошла несколько собеседований, в том числе онлайн.

— Их объединяла доброжелательная атмосфера. Я чувствовала заинтересованность в себе: всякий раз были вопросы о причинах моего переезда — тут скорее проверяли серьёзность моих намерения оставаться в Польше, поскольку все хотели длительного сотрудничества. Личных вопросов по поводу мужей/детей не задавал никто, про возраст тоже никто не спрашивал (в резюме я его не указывала). На эмоцию вывести не пытались, наоборот, видя моё волнение, старались успокоить, хвалили за знание языка — неидеальное, на мой взгляд. Свободно можно было задавать встречные вопросы — про условия работы, обязанности, коллектив. Это даже приветствуется. Про зарплату работодатели обычно первыми спрашивают, поэтому надо заранее продумать и обосновать свои притязания.

Обратная связь была от всех потенциальных работодателей — о результатах информировали через электронную почту или перезванивали.

«Верили на слово»

Первое собеседование на позицию электрика в польской компании Егор проходил ещё из Беларуси по WhatsApp. Тогда потенциального работодателя интересовали только компетенции молодого человека — не требовали ни диплома о высшем образовании, ни других подтверждающих документов. Работу Егор получил.

Уже работая в Польше, Егор получил звонок от сотрудника кадрового агентства с предложением пройти собеседование на одном из заводов. Контакт Егора агент нашёл, видимо, просматривая аккаунты в Linkedin или на Praca.pl. Уже в ходе первого созвона агент описал условия по зарплате и обязанностям на заводе.

Собеседование с представителями завода было очным.

— Руководителей на заводе интересовали мои компетенции, опыт, обучаемость и знание польского, — рассказывает Егор. — К тому моменту у меня уже был допуск SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — Прим. MOST), категория G-1 — право эксплуатировать установки выше 1000 Вольт. Из документов интересовало, что у меня есть карта побыта с доступом к рынку труда. Трудовую книжку из Беларуси не требовали — верили на слово.

Немного поговорили про политическую ситуацию в Беларуси — но об этом меня спрашивали скорее из любопытства, на решение принять меня эти вопросы никак не повлияли.

У меня к тому моменту уже было представление о зарплате. На собеседовании дополнительно объяcнили, как начисляются премии и бонусы.

«Уже конец собеседования, а мне ни разу не захотелось заплакать»

Валентина (имя изменено) работает на нынешнем месте уже около двух лет. Устроилась туда, пройдя онлайн-интервью.

— Попросили рассказать о себе, о своём опыте, про успехи в работе — как я их достигала; про неудачи — как я их решала, — вспоминает девушка. — Я была готова к стрессовому интервью, так как в Минске неоднократно их проходила: в больших международных компаниях очень проверяют на стрессоустойчивость. Здесь ничего подобного не было. Я даже отметила, что уже конец собеседования, а мне ни разу не захотелось заплакать.

О личном не спрашивали: про то, что у меня муж и ребёнок, мои руководители узнали через два месяца после того, как я устроилась на работу. Про то, кто будет сидеть с больным ребёнком, тоже не спрашивали. Но много больничных тут тоже не приветствуется — ты сам должен организовать качественную работу.

Про документы на самом собеседовании не спрашивали, но когда пригласили на работу, уточнили, есть ли у меня право работать в Польше. У меня была гуманитарная виза, и это немного смутило мою руководительницу. Но она быстро уточнила нюансы в отделе HR, и через час я получила конечный оффер.

Никаких проблем с тем, что я белoруска, не было, но в этой компании работает много иностранцев со всего мира. Одним из требований было знание английского, на собеседовании у меня мягко спросили, готова ли я говорить на английском, но уточнили, что если нет, то мы можем этого не делать. Считается, что всё, что ты указываешь в резюме, — полная правда, и если я указала, что говорю по-английски — значит, действительно говорю и проверять необязательно.

«Калі я ўмею камунікаваць, то чым я горшая за палякаў?»

В первый раз Эмми проходила собеседование на позицию бармена в ресторан итальянской кухни.

— Мы стэлефанаваліся з шэфам бара. Ён мне распавядаў пра ўмовы працы, стаўку, месцазнаходжанне рэстарана. У працэсе размовы ён у мяне спытаў, як рабіць адзін з класічных кактэйляў. Можна сказаць, што гэта было крыху стрэсава, бо трэба было даць хуткі і ўпэўнены адказ. Пасля гэтага была дадатковая размова з мэнэджарам рэстарана. Былі пытанні, дзе працавала, чаму сышла адтуль, які ў мяне агульны досвед, наколькі ў мяне развіты крэатыўны бок.

Эмми отработала пробный день — и ей пообещали перезвонить. Набрали через пару дней и предложили поработать сезон — с июня по сентябрь.

Второе собеседование девушка проходила при приёме в бар крафтового пива.

— Пытанняў амаль не было, хутчэй было апавяданне шэфа пра тое, як у іх клёва працаваць і якія яны цікавыя. Ад працаўніка яны патрабавалі досведу і ведаў у сферы крафтавага піва, таму адзіным пытаннем было «які ў цябе любімы бровар і які стыль?». Для некаторых гэта можа быць стрэсавым, але я дагэтуль паўтары гады працавала ў мульцітапе, плюс мне падабаецца спрабаваць штосьці новае. Таму для мяне гэта не было кваліфікацыйнай размовай, гэта было больш падобна на дыскусію паміж сябрамі наконт густаў. На наступны дзень мне патэлефанавалі і запрасілі працаваць.

Тое, што я беларуска, ні першых, ні другіх не хвалявала. Калі я ўмею камунікаваць, то чым я горшая за палякаў? Дазвол працаваць маю, дадаткова карту побыту рабіць не трэба, толькі дамову падпішы — і ўсё.

«Я целый день проработала, а после мне даже не перезвонили»

Прошлым летом Дарья активно искала работу. Откликалась на вакансии рецепционистки и продавца.

— Всегда первым вопросом было, насколько хорошо я знаю польский язык и сколько лет живу в Польше, — говорит девушка. — Потом спрашивали, работала ли я на подобных должностях. Собеседования чаще всего длились не больше семи минут. Иногда у меня ничего не спрашивали, а просто называли ставку и количество часов, которые я должна отработать. Как-то раз мне сообщили, что меня приняли на работу и пригласили на szkolenie. Я целый день проработала, а после мне даже не перезвонили и на мои звонки не отвечали.

Тогда Дарья решила изменить тактику и стала подавать заявки на офисные вакансии с более высокой зарплатой.

— Собеседование всегда проходили в очень приятной дружеской атмосфере. Основное внимание уделялось опыту работы, образованию и личным качествам. Иногда давали задания, чтобы я показала свои умения. Собеседование всегда длилось около часа. Я не встречалась с таким явлением, как стресс-интервью. Единственный раз, когда упомянули моё иностранное происхождение, был на этапе проверки документов для трудоустройства. Меня спросили, какие у меня есть документы, подтверждающие разрешение на работу.

Собеседования в крупных компаниях оказались более приятными. Здесь ценили опыт и личные качества, не обращая внимания на то, что я иностранка.

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