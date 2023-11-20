В Беларуси ускорилась инфляция 20.11.2023, 11:05

Больше всего подорожали услуги и продукты питания.

Показатель годовой инфляции в Беларуси снова демонстрирует рост. Если в августе рост (по сравнению с августом 2022-го) составил 2,3%, в сентябре (к сентябрю 2022-го) — 2%, то в октябре этот показатель вышел на уровень 3,7% год к году. На это обратили внимание эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В Банке напоминают, что в прошлом октябре в Беларуси была зафиксирована дефляция (в 1%), это и повлияло на октябрьский показатель инфляции в этом году.

Заметно подорожали продовольственные товары — за год на 4,3%, если сравнивать нынешние цены с октябрем 2022-го года. В сентябре этот показатель был 2,4%.

«Также существенный вклад в прирост инфляции (1.9 п.п.) формирует рост цен на услуги, который составил 7,9% г/г в октябре», отмечают в Банке. В сентябре этот показатель был ниже — 7,6% г/г. Кроме того, замедлилось снижение цен на непродовольственные товары. По сравнению с прошлым октябрем они подешевели на 0,3%, а в сентябре этот показатель был 2,3% г/г.

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