Спикер ВСУ рассказал о дерзкой атаке украинцев на левом берегу Херсонщины 20.11.2023, 11:13

Есть успехи.

Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук подчеркнул, что одной из задач украинских защитников на левом берегу реки Днепр в Херсонской области является усложнение логистических маршрутов оккупантов.Об этом он рассказал в эфире «Эспрессо».

«Что касается населенного пункта Крынки, то его фактически на сегодня не существует, потому что враг пытается уничтожить плацдармы, которые удерживают наши морские пехотинцы. Тяжелые бои продолжаются», — отметил спикер Украинской добровольческой армии «Юг».

Он также добавляет, что противник использует все доступные средства для атаки, включая авиационное вооружение. Более того, в данный момент активно ведется контрбатарейная борьба не только правого берега с левым, а уже и плацдармы левого берега могут врагу соответствовать.

По словам Братчука, также происходят рейдовые, разведывательно-диверсионные операции, приводящие к потерям российских оккупационных войск, как в личном составе, так и в их боевой технике.

«Можем отметить 501–й отдельный батальон морской пехоты, который накануне уничтожил несколько вражеских грузовиков на трассе Алешки-Новая Каховка. Это чрезвычайно тяжелая работа, есть потери. Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью. Именно нарушение этих логистических путей оккупантов — одна из задач наших ребят на левом берегу реки Днепр. Надо очень осторожно относиться об информировании относительно левого берега, однако о том, что можно говорить, мы говорим. Эти события происходят и будут продолжаться в ближайшее время», — подчеркнул Сергей Братчук.

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