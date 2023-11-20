В Речицком районе сельчанин пошел с ружьем на милицию 20.11.2023, 11:26

Силовики открыли огонь.

Милиционеры применили оружие в деревне Лиски Речицкого района. В милицию якобы обратился местный житель и заявил, что односельчане угрожали ему оружием.

«Установлено, что заявитель накануне распивал спиртное в компании приятелей, затем ушел домой. После двое собутыльников 36 и 39 лет пришли к его дому с обвинениями в краже алкоголя. В ходе ссоры один из них высказывал угрозы расправы с хозяином дома и его семьей, произвел выстрел из охотничьего ружья в забор. Мужчина сразу же позвонил в милицию», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Силовики выехали по адресам проживания нападавших. 36-летнего мужчину задержали по месту жительства, а 39-летнего обнаружили на одной из улиц деревни с охотничьим ружьем.

Мужчина якобы не реагировал на требования сложить оружие и «двигался с ружьем, направленным в сторону милиционеров и гражданских лиц».

«Сотрудники произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем один на поражение», – добавили в МВД.

Судя по видео с регистратора, опубликованному пресс-службой, нарушитель получил ранение. Слышно, что один из милиционеров командует вызвать скорую, так как преступник ранен.

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