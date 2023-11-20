Во сколько белорусам обойдутся детские новогодние подарки? 20.11.2023, 11:27

Названы цены.

В универмагах Минска начали работу специализированные отделы по продаже елочных украшений и новогодней атрибутики. Об этом сообщил гендиректор объединения «Столичная торговля и услуги» Иван Супранович.

По его словам, покупателям предложено порядка 2 тыс. наименований ассортимента. Также не менее 40 наименований отечественного игристого вина уже поступили в столичные магазины.

«Порядка 57 новых видов продукции выпустила «Коммунарка» в этом году для торговли. Новогодние детские подарки будут продавать от 8 до 87 рублей (от 300 граммов до 3 килограммов соответственно)», — добавил Супранович.

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