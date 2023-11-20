На военном аэродроме в Мелитополе прогремели мощные взрывы

На военном аэродроме в Мелитополе прогремели мощные взрывы1
- 20.11.2023, 11:41
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Громкие звуки слышали и в населенных пунктах поблизости.
Во временно оккупированном Мелитополе вечером 19 ноября прогремели мощные взрывы. Громкие звуки также слышали и в населённых пунктах поблизости.
В конце концов, стало известно, что «прилет» произошел в месте расположения одной из группировок российских захватчиков во временно оккупированной Запорожской области.
В Мелитополе раздался взрыв
Мэр Мелитополя Иван Федоров около 18 часов 19 ноября отметил, что очевидцы слышали громкие звуки возле временно оккупированного города. В то же время он не комментировал информацию, что именно произошло в населенном пункте.
- Только взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Детали впоследствии,– написал он.
Уже утром 20 ноября Федоров рассказал, что взрыв хорошо слышали жители центральной части Мелитополя, а также Нового Мелитополя. Он подчеркнул, что ему уже известно, что именно происходило на оккупированной территории.
- Именно в Новом Мелитополе, вплотную к нему, расположен наш военный аэродром, тот, который враг превратил в свою воинскую часть. Также именно там вчера были взрывы, – сказал мэр Мелитополя.
Кроме того, он отметил, что на месте прилета могут оказаться пострадавшие россияне.