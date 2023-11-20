Плацдарм на левом берегу Херcонщины: эксперт озвучил два важных фактора 20.11.2023, 12:14

2,436

Роман Свитан

От Херсона к Крыму ближе, чем с Запорожского направления.

В последнее время все больше новостей приходит с левого берега Херсонщины, где ВСУ собираются расширить плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь оккупированной территории.

Полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан заявил «Униану», что плацдарм на Херсонщине открывает двери на Крым, но и при этом необходимо учитывать еще два фактора.

Первый — реакция МО РФ на расширение плацдарма и наличие резерва ВСУ для боев на этом участке фронта.

Плацдарм не левобережье создали морпехи, прошедшие военные учения на территории Британии, а в последнее время к расширению плацдарма подключили и пехоту.

Сейчас ВСУ находятся от берега на расстоянии до 8 км, однако для оперативного плацдарма необходимо 15 км. Это нужно, чтобы отстраивать инженерные сооружения для переброски тяжелой техники. Для переправы нужны понтоны, дебаркадеры и так далее.

По мнению Свитана, дальнейшие события на левом берегу Херсонщины будут зависеть от МО РФ. Они могут остановить давление на Авдеевском направлении и перебросить войска на Херсонщину.

Дальше ВСУ могут через Скадовск пойти на Крым: как морской десант, так и продвижение вдоль моря до Армянска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».