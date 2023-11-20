«Мы были бы впечатлены небоеспособностью белорусской армии» 7 20.11.2023, 12:25

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Почему режим не сумеет защитить страну.

17 ноября во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомель военнослужащие «подарили» ему гранатомет. Александр Кнырович прокомментировал событие в эфире «Еврорадио»:

– Лукашенко, конечно, хотел поддержать образ мачо и образ страны, которая способна защищаться. Но напомню цифры. Военный бюджет Польши – около 30 миллиардов долларов, военный бюджет Беларуси – около 1 миллиарда долларов. Один автомат или один гранатомет в руках Лукашенко, если что-то произойдет, не сумеет защитить страну.

На 1868-й артиллерийской базе вооружения Лукашенко осмотрел цех по ремонту и призвал:

– Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Очень дорогая штука – это закупать. Напрягайте промышленность!

Кнырович отметил:

– Стандарт НАТО – 2% ВВП должно идти на перевооружение армии. Белорусский ВВП – плюс-минус 70 миллиардов долларов. Таким образом по стандартам НАТО должно идти 1,4 миллиарда на армию. У нас же около миллиарда: Беларусь недофинансирует армию.

И если Лукашенко говорят, что недостаточно денег, чтобы иметь нормальное оружие, он, не желая увеличивать финансирование, отвечает: а давайте сами сделаем оружие, перестроим танк 1970 года – и он будет почти такой как американский Abrams или европейский Leopard.

Если бы, не дай бог, пришлось на практике проверить, что такое белорусская армия, мы были бы впечатлены ее небоеспособностью. Об этом говорят все военные эксперты, только Лукашенко почему-то верит в другой путь.

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