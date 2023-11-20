Очередной конфуз Путина 2 Альфред Кох

20.11.2023, 12:29

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Сон разума рождает чудовищ.

Путин опять отжег. На каком-то очередном шибко культурном г*внофоруме в Питере он снова как обычно умничал и цитировал по памяти стихи из учебника литературы за 5 класс средней школы:

«Твардовский писал замечательные стихи: «Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда». И так далее. Другим почитаешь, до сих пор мурашки по коже. Или Лермонтова «Бородино». Люди моего поколения, разбуди любого человека, [вспомнят] «скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром». Каждый помнит, каждый знает. В такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Рассчитываю на то, что и в наши дни мы это увидим»

Судя по цитате (на видео – то же самое, я специально проверил) Путин уверен, что Лермонтов писал «Бородино» в самый «переломный момент», то есть по горячим следам, сразу после битвы…

Хотя правда состоит в том, что Лермонтов родился через два года после ее окончания, а само стихотворение написал в 1837 году (в год смерти Пушкина). Какой такой «переломный момент» был в середине николаевского эпохи – ума не приложу…

Вот такой нынче у России защитник ее культуры и ее истории… Шибко грамотный. Юрист с университетским дипломом. Как Ленин. И такой же кровавый скот. Сон разума рождает чудовищ.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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