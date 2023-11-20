Ученые: Некоторые планеты в Млечном Пути уменьшаются в размерах 20.11.2023, 12:38

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Что будет с Землей?

Астрономы пришли к выводу, что атмосферы некоторых планет в Млечном Пути исчезают не за счет влияния излучения их звезд. Это влияние, которое приводит к уменьшению размера планет, имеет внутренний источник, согласно исследованию, опубликованному в издании The Astronomical Journal, пишет Space (перевод - «Фокус»).

По словам авторов исследования, каждый день в космос улетает примерно 90 тонн воздуха из атмосферы Земли из-за того, что наша планета нагревается излучением Солнца. Но такая скорость потери атмосферы говорит о том, что Земля уменьшится значительно в размерах и потеряет полностью весь защитный слой примерно через 15 трлн лет. То есть пока переживать по этому поводу не стоит.

Но новое исследование показало, что у некоторых планет, которые немного больше Земли (так называемые суперземли) и меньше Нептуна (так называемые субнептуны) атмосфера исчезает не за счет излучения Солнца. То есть эти планеты становятся меньше в результате внутреннего тепла. Этот процесс называется потеря массы за счет энергии ядра.

Таким образом ученые теперь могут объяснить, почему в нашей галактике обнаружено очень мало планет, которые в 1,5–2 раза больше Земли. Авторы исследования считают, что излучение внутреннего тепла из горячего ядра таких планет влияет на атмосферу снизу и провоцирует то, что газы улетают в космос в большом количестве.

Ученые говорят, что альтернативная теория, объясняющая уменьшение размеров планет говорит о том, что они подвержены очень сильному излучению Солнца. Из-за этого атмосферы испаряются. Но это не решают давнюю загадку, поскольку такой процесс может происходить в течение первых 100 млн лет после появления планеты.

Теперь же астрономы изучили более старые планеты и считают, что именно их теория является разгадкой того, почему планеты уменьшаются.

Ученые проанализировали данные, собранные космическим телескопом Кеплер. В частности, они исследовали звезды в двух скоплениях, возле которых были обнаружены субнептуны. И эти звездам, как и их планетам, примерно 600–800 млн лет.

Учитывая то, что планеты имеют свои атмосферы, значит никакого испарения не происходило, учитывая их возраст. Но вокруг звезд, которые были старше 800 млн лет, были обнаружены только 25% субнептунов. Астрономы предполагают, что такие старые планеты теряют свою массу за счет влияния тепловой энергии ядра.

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