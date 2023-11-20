Павел Виноградов полгода провел в ШИЗО 20.11.2023, 12:54

Политзаключенный находится в оршанской колонии № 12.

Политзаключенный Павел Виноградов, который отбывает пятилетний срок в колонии, провел шесть месяцев в штрафном изоляторе (ШИЗО), а сейчас еще на два отправлен в помещение камерного типа. Об этом в Facebook написала его жена Светлана Виноградова.

Светлана Виноградова пересказала слова Павла о нахождении в ШИЗО оршанской колонии, где он находится в заключении:

— Последние почти шесть месяцев из семи провел в ШИЗО с мелкими перерывами. Сейчас получил два месяца ПКТ (помещение камерного типа. — Прим. ред.). Сознание ясное, молод, красив, умен — это мне пауки в ШИЗО нашептали. Это — строгий режим, тут не жарят картошку, тут жарят людей.

Напомним, блогер Павла Виноградова задержали в 2021 году. В марте нынешнего года суд признал его виновным по ст. 130 УК («Разжигание социальной розни»), ч. 2 ст. 367 УК («Клевета») и ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Павел отбывает срок в оршанской исправительной колонии № 12.

В прошлом году уже в колонии у Виноградова диагностировали туберкулез.

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