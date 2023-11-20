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Россияне завозят в Беларусь корь

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  • 20.11.2023, 13:05
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Россияне завозят в Беларусь корь
иллюстративное фото

В нашей стране зафиксировали 59 случаев этого заболевания.

Минздрав заявил, что в Беларуси зарегистрировано 59 случаев кори. Большинство — завозные.

«Заболевание серьезное, в 40% случаев дает осложнения, в том числе пневмонию. Поэтому рекомендуем вакцинироваться и прививать детей», — отметили в ведомстве.

Напомним, в России рекордно выросла заболеваемость корью: с января по сентябрь текущего года было выявлено 8073 случая болезни, что в 288 раз, или на 28 732% больше, чем за тот же период прошлого года.

Резкий рост заболеваемости корью в РФ связан с перебоями в поставках вакцин, которые начались весной 2023 года. 

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