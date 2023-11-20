Родственница «взяла в долг» шины из чужого сарая и продала свою машину вместе с ними 20.11.2023, 13:24

Теперь ее будут судить.

Случай произошел в Ляховичском районе, там мужчина обратился в милицию, рассказав, что у него пропали шины. Три года назад он приобрел автомобиль, на котором была установлена летняя резина.

Спустя время автолюбитель решил их поменять, поскольку купил всесезонные, и оставил две из них в хозпостройке. Однако вскоре там их не обнаружил.

«Как оказалось, родственница семьи поставила две шины на свой автомобиль, который продала. Госкомитет судебных экспертиз по Брестской области установил стоимость покрышек на момент совершения кражи, она составила 100 рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело», — сообщили в Госкомитете судэкспертиз.

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