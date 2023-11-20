Ученые рассказали, как шимпанзе ловят термитов на удочку 1 20.11.2023, 13:34

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Исследователи стали лучше понимать приматов.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UCSC) и Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили связь между доступностью термитов и тем когда шимпанзе их ловят, пишет techinsider.

Ученые обнаружили, что термиты наиболее доступны в начале влажного сезона. Несмотря на то, что в это время в изобилии имеются другие виды пищи, шимпанзе предпочитают ловить термитов именно в это время.

Вики Оелзе, старший автор исследования говорит: «Мы никогда не сможем прочитать мысли шимпанзе. Но, возможно, мы будем лучше их понимать, анализируя случаи, когда они приходят к термитным курганам и исследуют их, чтобы заняться ловлей этого лакомства».

Термиты являются одним из основных источников питательных веществ для шимпанзе, но те виды насекомых, которых особенно любят шимпанзе, живут в глубине курганов и практически недоступны. Но в определенный сезон термиты начинают расселяться, чтобы основать новую колонию. Они покидают курган через летные отверстия. Вот эти отверстия шимпанзе используют для ловли термитов. В некоторых местах шимпанзе ловят термитов круглый год, а в некоторых других — только определенный сезон.

Понимание доступности термитов важно для понимания того, как шимпанзе используют орудия лова. Ученые сосредоточили свое внимание на долине Исса (Танзания), где очень четко выражены влажные и сухие сезоны. Исследователи собрали многолетние метеорологические данные и записи с камер-ловушек 13 курганов, чтобы составить карту рассеивания термитов и охоты на них шимпанзе в разные периоды времени. В период с 2018 по 2022 год ученые провели опыты по отлову термитов в 14 курганах, копируя инструменты и методы шимпанзе. Оказалось, ловля термитов очень непростой процесс.

Из 1 924 попыток ловли термитов удачными оказались только 363. Ученые обнаружили, что вероятность извлечения термитов на удочку значительно возрастала по мере увеличения количества осадков — до тех пор, пока не выпадало 200 мм осадков. Затем доля успешных попыток снижалась. Большинство термитников проявляли наибольшую активность в период 50-200 мм суммарного количества осадков. Разлет термитов происходил только во влажный сезон, но практически полностью прекращался после выпадения 400 мм осадков.

«В настоящее время мы изучаем записи камер-ловушек о поведении шимпанзе в этих курганах», — говорит соавтор работы Сет Филлипс. — «Мы хотим узнать, как шимпанзе адаптируют свое поисковое поведение в зависимости от сезонных изменений. Например, исследуют ли они термитные курганы сразу после дождя, который выпадет после длительной засухи? Эти данные могут рассказать что-то интересное об их кормовом когнитивном опыте, связанном с использованием орудий труда».

В начале сезона дождей в долине Исса доступна и другая пища. Шимпанзе используют инструменты для ловли термитов, потому что могут их поймать, а не потому, что им это необходимо — вокруг много другой пищи. Но термитов — это лакомство.

Хотя некоторые сообщества шимпанзе добывают термитов круглый год, в том числе и на относительно близком к долине Исса ручье Гомбе, пик термитной ловли там также приходится на начало влажного сезона. Возможно, некоторые там шимпанзе пользуются преимуществами более мягкой почвы или их инструменты более эффективны. Неясно, позволят ли более совершенные инструменты постоянно эксплуатировать термитные курганы в долине Исса. Эксперименты, поставленные учеными, говорят об обратном.

«В конце концов, мы — люди-экспериментаторы, пытающиеся воспроизвести поведение шимпанзе», — говорит Филлипс. — «Не следует считать само собой разумеющимся, что, например, мы так же эффективно добываем термитов с помощью этих инструментов, как и шимпанзе. Я бы ожидал, что окно возможностей для шимпанзе по добыче термитов в долине Исса, по крайней мере, несколько шире, чем для исследователей-людей».

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