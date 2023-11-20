Партизаны разведали базу ФСО России в Москве
- 20.11.2023, 13:55
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Она обслуживает резиденции Путина.
Украинские партизаны устроили вылазку в район воинской части Федеральной службы охраны (ФСО) РФ в Москве. Ее военные не участвуют в войне против Украине, а обслуживают резиденции главы Кремля Путина.
Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения «Атеш»:
- Наши агенты провели наблюдение войсковой части № 66631, которая находится в подчинении ФСО России в Москве.
Партизаны назвали эту часть «удивительной», поскольку ее военнослужащие не ведут боевых действий.
- Вместо пушек, ракет и прочих автоматов она закупает услуги по ремонту дворцов. По факту занимается обслугой дворцов Путина и принимает на себя все госзакупки, - отмечают в «Атеш».