Партизаны разведали базу ФСО России в Москве 20.11.2023, 13:55

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Она обслуживает резиденции Путина.

Украинские партизаны устроили вылазку в район воинской части Федеральной службы охраны (ФСО) РФ в Москве. Ее военные не участвуют в войне против Украине, а обслуживают резиденции главы Кремля Путина.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения «Атеш»:

- Наши агенты провели наблюдение войсковой части № 66631, которая находится в подчинении ФСО России в Москве.

Партизаны назвали эту часть «удивительной», поскольку ее военнослужащие не ведут боевых действий.

- Вместо пушек, ракет и прочих автоматов она закупает услуги по ремонту дворцов. По факту занимается обслугой дворцов Путина и принимает на себя все госзакупки, - отмечают в «Атеш».

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