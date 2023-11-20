Политолог рассказал, снимет ли Лукашенко премьера Головченко

Политолог рассказал, снимет ли Лукашенко премьера Головченко2
- 20.11.2023, 13:56
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Мы наблюдаем «круговорот коррупционеров в природе».
В Беларуси раскручивается «молочное дело». Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в стране были задержаны 26 человек. Доходы участников коррупционной схемы составляли не менее 10 миллионов долларов в год.
Что стоит за этим делом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:
— В первую очередь за этой историей стоит сам режим, сама система, которая таким образом, в общем-то, функционирует. Она не может победить коррупцию, потому что коррупция является ее порождением и неотъемлемой чертой. Если же мы говорим про 10 миллионов долларов, то могут называться суммы, которые просто кому-нибудь придут в голову.
Это далеко не первый случай, когда на старте называются какие-то заоблачные суммы, чтобы шокировать общественность и возбудить дело по более тяжелой части статьи. Потом все это в процессе сдувается. Во всех этих делах цифры зачастую ничего общего с реальностью не имеют, можно назвать любую.
— Насколько эта коррупция завязана на самой фигуре Лукашенко?
— С учетом того, что человек кроме «вертикальщиков» назначает практически всех директоров крупных государственных предприятий, согласовывает назначения, можно сказать, что он на все 100% завязан. Биографии данных людей во всех органах, которые называют себя правоохранительными, явно знали. Все их склонности и предыдущие «подвиги» тоже известны, однако назначение состоялось.
Значит, нужен был такой человек. Что будет дальше? Ну, что-то отдаст, что-то отожмут, посидит какое-то количество лет. Если к этому времени режим будет еще существовать, выйдет досрочно в связи с каким-нибудь помилованием, которое не будет очень сильно афишироваться, и пойдет работать руководителем на какое-нибудь другое предприятие. Вот такой, скажем так, круговорот коррупционеров в природе. По сути — ничего не поменяется для режима и для директоров.
Для чиновников попасть за решетку — это один из этапов карьеры, фактически — дополнительная проверка на стойкость и лояльность. Те, кто в понимании режима ведут себя адекватно, очень быстро выходят на свободу. Отсиживают одну треть или одну четверть срока, возвращаются на руководящие должности.
— Лукашенко намекнул, что к делу мог быть причастен Роман Головченко. Могут ли его посадить?
— Посадить — вряд ли, отправить в отставку — могут. Но, опять-таки, это не будет связано с «молочным» или еще каким-то делом. Это персональное решение, которое принимается совершенно по другим основаниям, а вот прикрутить к этому могут абсолютно любой повод. Премьер-министру, министру или директору предприятия могут вменить в ответственность то, что он не проследил за каким-то уборщиком, а тот перешел дорогу, допустим, на красный свет.
Но надо понимать, что события между собой связаны только для публики и пропаганды. А так события, факты и мотивы ничего общего между собой не имеют.
— Какие тогда реальные могут быть основания для отправки Головченко в отставку?
— Например, он перестал удовлетворять Лукашенко по тем или иным причинам: стал слишком самостоятельным, слишком часто встречается с российскими губернаторами, либо стал чаще говорить полуправду на совещаниях, что не все так радужно, что экономика не растет, а санкции на самом деле болезненны. Все что угодно может стать причиной для недовольства.