BILD: Украина начала внезапное наступление 20.11.2023, 14:36

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Результат удара ВСУ может быть впечатляющим.

Украина начала внезапное наступление на российские позиции, так военный обозреватель Юлиан Репке прокомментировал последние успехи Сил обороны Украины на Херсонщине. Об этом говорится в материале BILD.

В материале указывается, что представители украинской армии заявляют, что ВСУ удалось отбросить российские войска на левом берегу Днепра на несколько километров. Первоначальные оценки варьировались от трех до восьми километров — об этом накануне сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинское командование оценивает количество российских военных в этом районе в несколько десятков тысяч.

«Противник продолжает вести артиллерийский огонь по правому берегу. Нас ждет еще много работы», — заявила Гуменюк.

Обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что широкий Днепр уже год служит линией фронта и отделяет украинских военных от российских на юге. Правый берег контролируют ВСУ, тогда как россияне удерживают противоположный левый берег.

Он добавляет, что хотя украинские военные сообщают об «успешном прорыве» на левом берегу, российское командование сообщает о серьезных потерях, которые, по их словам, несут ВСУ, удерживая свои позиции на плацдарме.

«Если свежие отчеты от украинских военных будут подтверждены, это станет важнейшим достижением ВСУ за последние несколько месяцев. Контрнаступление, которое началось еще в июне, до сих пор развивалось медленно и результатом его было освобождение лишь нескольких небольших сел на южном и восточном направлении», — резюмирует военный обозреватель.

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