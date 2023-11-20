Ученые раскрыли тайну красных яблок и их пользы для организма 1 20.11.2023, 14:55

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Все дело в цвете.

Ученые рассказали, что делает редкий сорт яблок красными внутри и может быть ли это полезным для здоровья, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Речь идет о яблоках сорта Mountain Rose или Redlove, которая имеют ярко-красную мякоть внутри. Исследователи полагают, что все дело в важном молекулярном пути, который контролирует пигментацию.

Этот молекулярный путь контролирует выработку антоцианов – это группа водорастворимых пигментов, которые также содержатся в ряде других фруктов и овощей красного, фиолетового и черного цветов. В случае с красной мякотью яблок, такой цвет им придает в частности экспрессией гена MYB10.

По сути, MYB10 регулирует экспрессию других генов, которые в конечном итоге приводят к производству антоцианов. Помимо красивого внешнего вида, высокий уровень антоцианов в яблоках с красной мякотью имеет и более практическую цель.

«Такие соединения поддерживают здоровье и продуктивность растений, а также считаются фитонутриентами, которые ценятся в диетическом питании», — говорят авторы исследования.

Антоцианы считаются антиоксидантами, которые защищают клетки растений от свободных радикалов. Несмотря на то, что они являются нормальным побочным продуктом метаболизма, свободные радикалы представляют собой высокореактивные молекулы, которые иногда могут причинять вред, если их деятельность не регулируется должным образом.

Такое может происходить и в человеческом организме.

«Свободные радикалы могут повреждать клетки человеческого организма, изменяя клеточную ДНК или мембрану клетки. Это взаимодействие между свободными радикалами и организмом называется окислительным стрессом, который часто считается тем, что способствует повышенному риску развития хронических заболеваний», — объясняет диетолог из клиники Кливленда Николь Хопсегер.

Таким образом, яблоки с красной мякотью могут быть популярны среди потребителей, заботящихся о своем здоровье: многие богатые антиоксидантами фрукты, такие как черника и ягоды годжи, были названы суперпродуктами. Но если вы надеетесь, что яблоко с красной мякотью в день убережет вас от врача, вы можете быть разочарованы.

- Суперпродукты, как правило, больше связаны с маркетинговой тенденцией. Мы не можем полагаться на какой-то один антиоксидант или питательное вещество, которое сделает всю работу, — подытожил диетолог.

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