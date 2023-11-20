В Германии у белоруса-дальнобойщика забрали права
- 20.11.2023, 15:02
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Что произошло?
В немецком городе Цвиккау нетрезвый 54-летний белорус на грузовике попал в ДТП. Об этом пишет издание «Белорусы и мир» со ссылкой на сообщение местной полиции.
Инцидент случился в субботу 18 ноября утром на заправке по улице Ленгенфельдер-штрассе, в городском районе Оберпланитц. Очевидцы заметили, что фура наехала на несколько бордюров и врезалась в контейнер.
Тест показал наличие в организме шофера около 1,2 промилле алкоголя. Его направили на анализ крови в больницу. У мужчины изъяли права, идет расследование по подозрению в опасном вождении.