Это убийственная история для россиян 1 Роман Свитан

20.11.2023, 15:18

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Роман Свитан

Почему армия России точно уйдет с Кинбурнской косы.

Посмотрите на карту: движение из-под Херсона в сторону Скадовска аж просится. Оно отрежет россиян в районе Кинбурнской Косы. Они не будут попадать в котел, они уйдут. Как только мы начнем двигаться на Скадовск, они тут же уйдут из этого кармана. Там не просто котел, там котлище с этой стороны. Причем пройти пару десятков километров ничего не стоит. Тем более, россияне зажаты даже в том же Скадовске между Черным морем и нашими войсками, и Днепром. Очень неудобно для обороны это направление, потому россияне уйдут сразу. Вы видели, чтобы россияне где-то оставались в каком-то окружении? Убегают в три секунды.

А по поводу самой логистики. Здесь даже не дело в Кинбурнской Косе, а дело вообще в левом береге. Если посмотреть на линию фронта и расположение войск и географическое расположение самого фронта как такового, для россиян убийственный левый берег Днепра. Этот берег просто убийственный для любой армии, которая базируется аж в России. От Ростова и от Тамани до левого берега полтысячи километров, примерно так. Ни одна армия примерно нигде так не снабжалась до такой степени по суходолу. Тем более движение через Крым, Керченский мост очень неудобное, потому что в любой момент этот мост можно вывести из строя. Это если с Тамани перебрасывать через Крым. А если смотреть по суходолу и идти с Ростова — та же самая картина. Несколько сотен километров вдоль линии фронта. А расстоянии от противника (от украинских войск), километров 70−80. Мы туда по некоторым позициям HIMARS достаем. Не говоря уже о Storm Shadow или тех же ATACAMS 100-мильных.

То есть по большому счету россиянам снабжать левый берег практически нереально. Любое движение войск с правого берега на левый — это для российских войск практически 100% поражение как раз за счет логистики. Потому, что за 500 км перевезти достаточное количество вооружений просто невозможно. Это примерно то же самое, если бы мы в Сумской области двигались на Москву. Примерно такое же самое расстояние от нашей северо-восточной границы до Москвы как от Ростова до левого берега Днепра. То есть изначально это ущербное направление для россиян.

Взорвав Каховскую гидроэлектростанцию, россияне минимум на полтора-два месяца не дали возможность нашим войскам форсировать Днепр. А мы завязались в боях уже в районе Токмака. Но сейчас открывается окно возможностей продолжить основное наше направление. Это движение в сторону Скадовска, в сторону Армянска — на Крым. Это оптимальный вариант освобождения Крыма.

Единственное верное сейчас решение для россиян на данном — это отойти от левого берега на третью линию обороны. Она у них действительно неплохо сделана. Она отстраивалась сразу, когда отстраивалась линия Суровикина. Вот это движение — грамотное с военной точки зрения. А после того, как мы уже подойдем к третьей линии и начнем ее вскрывать, им правильно и грамотно отходить в Крым. У них там еще одна линия обороны есть.

Вот такое движение россиян, скорее всего уже и витает у них в Генштабе и проговаривается в военно-политическом руководстве. Почему и выскочила недавно эта информация в информационное поле об уходе россиян с левого берега. Это логично с военной точки зрения.

Мне задают вопрос — стоит ли рассматривать желание россиян взять Авдеевку для того, чтобы информационно перекрыть свое частичное отступление с левого берега? Я еще раз подчеркну: если они начнут отходить с левого берега, то сначала отойдут на третью линию обороны, пока мы к ней не подойдем. А после этого мы ее однозначно разобьем — там довольно-таки сложно удерживаться, — и им придется отходить на Крым, там запечатываться. А Авдеевкоей они этот уход точно не перекроют. Потому что это такой удар будет после ухода, примерно как два удара от ухода с Херсона и из Изюмского котла.

Роман Свитан, New Voice

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