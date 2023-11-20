В Зацени продают особняк на 760 квадратов с отделкой и мебелью

В Зацени продают особняк на 760 квадратов с отделкой и мебелью7
- 20.11.2023, 15:28
- 4,138
Цена удивляет.
В Зацени, сразу за МКАД, продается большой дом — из тех элитных коттеджей, что строились в начале 2000-х. Учитывая его размеры, состояние, дополнительные постройки и 25 соток земли у леса, то цена выглядит очень привлекательно. Realt присмотрелся к нему повнимательней.
Дом можно найти на крайней улице в Зацени, в «замкадной» части поселка. В архитектурном плане застройка здесь довольно однородная — сплошь коттеджи, которые строились с размахом — в несколько этажей, большие по площади. Заинтересовавший нас особняк был построен в 2004 году и органично вписывается в существующую среду.
Строение масштабное — 760 метров квадратных, три уровня, 7 спален, санузлов 8 штук.
Стены у него мощные, кирпичные, на крыше — вечная черепица. На фасаде — декоративная штукатурка.
Внутри тоже все сделано с размахом — высокие потолки, большие комнаты, огромное пространство гостиной и кухни.
Стиль интерьеру задан классический, но с декором здесь были осторожны, поэтому получилось сдержано, без излишней помпезности. На полах плитка, на стенах декоративная штукатурка, на кессонных потолках — дорогие люстры.
Мебели в комнатах не много, по виду — антикварная. Кухня современная, оборудована всем необходимым.
В объявлении говорится, что отапливается дом газом. Водопровод и канализация - центральные.
Участок приличных размеров — почти 25 соток. Он огорожен, на нем стоят хозблок, строение из дерева с фасадом из дранки (под баню?) и стеклянная теплица.
Теперь о стоимости. Этот особняк, пригодный для проживания, но который, по-хорошему, придется осовременивать, оценили в 270 000 долларов.