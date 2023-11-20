Белорус придумал, как избежать наказания за прогул на работе с помощью ручки 3 20.11.2023, 15:41

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Что было дальше?

В Солигорске кадровику подсунули странный «больничный»: одна из цифр была исправлена, о чем сотрудник и заявил в РОВД. А дальше лист изъяли и отправили в комитет судебных экспертиз, где под лупой изучали документ.

По результатам исследований установлено, что в него вносились технические изменения способом дописки штрихов к первоначальной цифре в графе «Приступить к работе (службе, учебы)». Так, 7 сентября стало 8-ым. Ни много ни мало, а день кто-то таким способом себе дорисовал, но зачем?

Работник — парень 2004 года рождения, свою вину не отрицал и сотрудникам милиции пояснил, что просто проспал работу, а наказания за прогул получать не хотел, вот и взялся за ручку.

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