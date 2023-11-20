В Москве найден мертвым начальник секретной воинской части 1 20.11.2023, 15:45

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В Москве в здании академии Генштаба вооруженных сил РФ нашли мертвым молодого начальника секретной воинской части №26000 - 28-летнего Ивана Стучилина.

Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября, странную смерть расследуют, сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram, ссылаясь на информацию источника. По предварительным сведениям, Стучилин повесился на лестнице, которая ведет в гаражное помещение. На канале говорится, что его якобы пытались спасти сослуживцы. Сообщается, что Стучилина пытались реанимировать, но это не дало результата.

«На месте найдена прощальная записка со следующим содержанием: «Товарищи! Прошу никого не винить в этом. Я пытался. Я не смог. Прошу у вас прощения за все (подпись) И. Стучилин». Что пытался и чего не смог прапорщик Иван Стучилин сейчас выясняют следователи 517-го военно-следственного отдела», - говорится в сообщении.

На канале также отмечается, что у начальника части остался младший брат, который известен протестными настроениями, а также жена и двое детей.

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