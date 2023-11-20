«Обещали не трогать своих, но обманули»: россияне готовят облавы на оккупированной территории 3 20.11.2023, 16:16

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Нацелились на «донецкий вариант».

Нежелание Кремля объявлять новую волну мобилизации для войны в Украине не стало помехой для набора пушечного мяса – его и не прекращали. Вот только теперь в окопы готовятся отправить и новоявленных «граждан» – жителей оккупированной части Украины с российскими паспортами. И это на фоне обещаний, что на фронт они точно не попадут. Получилось же по классике: обещать – не значит жениться, вот только сейчас на кону самое ценное – жизнь.

Что сейчас происходит в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

Донецкий опыт: билет в один конец

В 2022 году оккупированная часть Донецкой и Луганской областей столкнулись с тем, что очень быстро прозвали «могилизацией». Тогда оккупационные патрули в прямом смысле хватали на улицах мужчин, бросали их в автобус и увозили в военкомат.

«О какой-либо законности или незаконности происходящего в нашей резервации говорить просто смешно. Хватали даже первокурсников-медиков. Им и другим «новобранцам» давали разве что камуфляж и в лучшем случае «мосинку» и отправляли на фронт», – рассказал собеседник OBOZ.UA в оккупированном Донецке.

Мужчина тогда жил в районе «Золотого кольца». Тут, на пересечении крупных дорог, оккупанты ежедневно устраивали облавы. Такая практика стала настолько массовой, что в итоге местные жители (мужское население) практически исчезли с улиц Донецка.

Но облавы стали проходить и в многоэтажках. Например, в одной из высоток микрорайона Мирный двое оккупантов заблокировали двери в подъезд, а их сообщники начали поквартирный обход в стиле маски-шоу. «Нельзя было не открыть дверь – ее попросту выбивали. Вот так у нас и забирали в «армию», – рассказал дончанин.

Такие облавы и насильственная мобилизация на оккупированной части Донбасса фактически стали билетом в один конец. Кто не смог спрятаться и избежать отправки на фронт, тот практически гарантированно возвращался домой уже в гробу. Если, конечно, было что возвращать.

«Похороны проходили ежедневно, а то и десятками в день. В наш дом однажды привозили тела из Херсонской области – воевать туда тоже отправляли дончан. Наверное, россияне рассчитывали на их мотивацию, раз те столько лет прожили в оккупации. Но не сложилось», – поделился дончанин.

Все идет по плану

Именно вышеописанного «донецкого опыта» по насильственной мобилизации сегодня опасаются жители оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Но в происходящем сегодня хотя и много схожего, но все же есть и отличия.

На «свежеприсоединенных» территориях российские оккупанты действуют по такому пути: сначала заставляют получать российские паспорта, затем вручают повестки якобы только для постановки на воинский учет, но на самом деле таким образом готовят мобилизационный ресурс. Не объявляя об этом во всеуслышание.

«Знакомые, которые ждали Россию и в числе первых добровольно получили гражданство РФ, теперь плачутся, что их двух сыновей готовятся забрать в армию. Причем их кум военком им прямым текстом сказал, что речь не просто о срочной службе. Так что теперь слезы: как же так – обещали не трогать своих, но обманули», – поделилась жительница Мелитополя.

Как рассказал собеседник OBOZ.UA в разведке, еще одна уловка российских оккупантов для «тихой могилизации» – объявить «учения», которых на самом деле нет. «Кандидатам на пушечное мясо звонят, приглашают явиться в военкомат якобы для участия в учениях, на самом деле через несколько дней отправляют на передовую. Такая практика сейчас очень распространена на оккупированной части Донбасса», – поделился офицер.

Прилично «зачищенные» после предыдущей насильственной мобилизации территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» испытывают нехватку рабочих рук даже среди коммунальщиков, на шиномонтаже и т.д. Тем не менее сегодня оккупанты, по утверждению источников, уже готовятся к новому витку облав и собираются ограничить выезд местных мужчин на территорию России. Хоронить – так с музыкой. Всех.

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