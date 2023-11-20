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В Польше раскрыли преступную группировку, которая нелегально перевезла около 2600 мигрантов

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  • 20.11.2023, 16:22
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В Польше раскрыли преступную группировку, которая нелегально перевезла около 2600 мигрантов

В страну нелегалы попадали через Беларусь.

Пограничная охрана Польши сообщила о пресечении деятельности преступной группировки, занимавшейся организацией нелегальной миграции. Под следствием находятся 32 человека.

Согласно сообщению, группировка может иметь отношение к транспортировке около 2600 мигрантов из Ирака, Сирии и Палестины, которые до этого попали в Беларусь, а потом нелегально перешли границу. Они платили нелегальным перевозчикам за услуги по несколько тысяч долларов. Представители группировки организовывали дальнейшее перемещение мигрантов в страны Западной Европы.

Под следствием находятся граждане Польши, Украины, Сирии, Ирака, Турции и Грузии. Шестерым фигурантам уже предъявлены обвинения. Один взят под стражу, а пятеро оставлены под надзором полиции с запретом на выезд из страны.

Расследованием этого дела совместно занимаются службы Польши, Литвы и Германии с участием Евроюста и Европола.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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