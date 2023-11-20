Штурм под Горловкой: ВСУ продвинулись, закрепляясь на новых позициях 1 20.11.2023, 16:37

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Украинские военные развивают операцию под Горловкой, взяв под контроль новые позиции.

Передовые подразделения украинской армии смогли осуществить новое продвижение в районе террикона на западной окраине Горловки. Об этом сообщает военный эксперт Артем Кравчук, отмечая на карте зону продвижения ВСУ, которую удалось геолоцировать по кадрам российских военкоров. Указанные территории были оккупированы Россией с 2016 года, пишет dialog.ua.

В своем Telegram-канале Кравчук отметил, что контроль над господствующими высотами на терриконе позволит ВСУ контролировать западные окраины города, открывая оперативное пространство для ВСУ.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, какие позиции освободили украинские военные. Контроль над терриконом позволяет хорошо видеть здания в самой Горловке.

«Интересный ход событий. Господствующие высоты на терриконах дают контроль над западными окраинами города, и, судя по кадрам, открывается оперативное пространство для Сил обороны. На видео ясно видно, где находятся позиции ВСУ, и отчетливо видно каждое здание города. Нужно время для закрепления или хотя бы для выяснения ситуации, спешить некуда, только держать кулаки и верить», - пишет эксперт.

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