Список вузов, куда абитуриенты-2024 смогут поступать без ЦТ и ЦЭ, расширили 20.11.2023, 16:57

Теперь в нем — четыре новых университета.

Второй год подряд белорусские школьники могут поступать в вузы без экзаменов и ЦТ. Для этого им нужно стать победителем или призером университетской олимпиады. В этот раз их проводит 21 вуз страны. Регистрация участников уже началась, отмечает «Зеркало».

Кто может участвовать в университетских олимпиадах

Все ученики 11-х классов. Для этого нужно заполнить заявку на сайте вуза. Интересно, что одни учебные заведения, например, БрГУ им. А.С. Пушкина, разрешают человеку выбрать только один предмет. Другие, как Витебский медицинский, не против, если школьник попробует себя сразу в трех дисциплинах.

В каких вузах они проходят

В этом году олимпиады пройдут в 21 университете страны. Все они, как и в 2022-м, региональные:

- Белорусско-российский университет (регистрация по 21 января 2024-го),

- Барановичский государственный университет,

- Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (регистрация по 31 декабря 2023-го),

- Брестский государственный технический университет (регистрация по 22 декабря 2023-го),

- Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (регистрация до 29 ноября 2023-го),

- Витебский государственный технологический университет,

- «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» (до 17 декабря 2023-го),

- «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (по 18 января 2024-го),

- «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» (регистрация закончится накануне предварительного этапа, который стартует 26−27 декабря 2023 года),

- «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,

- «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» (регистрация по 14 января 2024-го),

- «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина»,

- «Полесский государственный университет»,

- «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» (регистрация завершена),

- «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,

- «Гомельский государственный медицинский университет»,

- «Гродненский государственный медицинский университет» (регистрация до 27 ноября 2023-го),

- «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»,

- «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (регистрация до 17 декабря 2023-го),

- «Гродненский государственный аграрный университет» (регистрация по 4 декабря 2023-го),

- «Белорусский государственный университет транспорта» (регистрация по 26 января 2024-го).

На сайтах некоторых вузов дата окончания регистрации на олимпиады не указана. Уточнить ее лучше, позвонив в университет.

Когда старт?

Олимпиады пройдут в два этапа. Первый, предварительный, состоится дистанционно. Второй, заключительный, пройдет очно. Сроки их проведения вузы устанавливают сами.

Итоги будут подводить с 20 февраля по 6 марта 2024 года.

Как это будет выглядеть?

Разберем на примере БрГУ им. А.С. Пушкина. Здесь олимпиады пройдут по шести предметам: белорусский, русский, немецкий языки, биология, математика и физика.

Во время предварительного этапа на электронную почту, которую школьники укажут при регистрации, всем участникам придет ссылка на олимпиадную работу. Чтобы справиться с заданиями по гуманитарным предметам, ученику отводится 120 минут, по техническим — 180.

Те, кто пройдет в следующий этап, писать его уже будут в вузе, где перед ними и вскроют пакет с бланками вопросов.

Кто претендует на то, чтобы стать студентом?

Уже в марте 2024-го обладатели дипломов I, II и III степени смогут стать первокурсниками по ряду специальностей.

Ранее в Министерстве образования сообщали, что список специальностей в этом году расширят. В него, например, войдут:

- «информационные системы и технологии»;

- «робототехнические системы»;

- «автоматизация технологических процессов и производств»;

- «природоведческое образование».

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