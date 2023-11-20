Офицер спецподразделения «Омега» разоблачил ложь РФ об Авдеевке 20.11.2023, 17:20

5,906

Тактика россиян изменилась.

Офицер спецподразделения «Омега» с позывным «Рубин» опроверг ложь РФ о том, что оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ в Авдеевке, в районе промышленной зоны.

Армия РФ ежедневно штурмует Авдеевку большими группами с разных направлений, не считая своих людей. Одно из особенно «кривых» наступлений было в начале ноября. Тогда оккупанты понесли большие потери, сказал офицер в эфире телемарафона.

«Тактика противника изменилась - штурмы начали набирать характер так называемых мясных, то есть каждый день большими группами и с разных направлений движется противник, не считая своих потерь», - рассказал «Рубин».

Он акцентировал, что Авдеевку до сих пор контролируют бойцы ВСУ. Противостоят украинцам на этом направлении подразделения регулярной российской армии «Спарта», «Сомали» и ЧВК «Вагнер». Несмотря на активность врага, никто не собирается отдавать ему Авдеевку, заверил «Рубин».

«В основном они (армия РФ - ред.) работают живой силой, артиллерией и очень активно враг применяет FPV-дроны. В основном там задействованы подразделения регулярной российской армии и, в частности, подразделения «Спарта», «Сомали» и ЧВК «Вагнер». Они очень активно сейчас используют все свои силы, но мы стоим и будем стоять до конца», - подчеркнул офицер спецподразделения «Омега».

«Рубин» рассказал, что в Донецкой области выпало много снега и технике становится все труднее передвигаться, а дроны теряются из-за чрезмерных осадков. По его словам, из-за погодных условий и гололеда на дороге осложняется подвоз БК. В то же время «Рубин» добавил, что у противника дронов в 2-3 раза больше, чем у украинских бойцов.

Он также рассказал, что армия Украины уже перешла на зимний камуфляж из-за погодных условий.

«Еще позавчера мы использовали зеленый, а уже сегодня понимаем, что есть потребность в белых камуфляжах. Это очень помогает прятать нашу технику и самим спрятаться для дальнейших действий», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».