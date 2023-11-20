Bloomberg: Члены НАТО готовят спецоперацию в Черном море 20.11.2023, 17:32

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В чем ее суть.

Члены НАТО Турция, Румыния и Болгария приближаются к соглашению о создании совместных сил для обезвреживания мин, попадающих в их части Черного моря в результате вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Заместители министров обороны трех стран собираются встретиться в Анкаре 22 ноября, чтобы попытаться окончательно согласовать детали подразделения по разминированию, сообщили три анонимных источника. Неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи, сказал один из источников.

Встреча состоялась всего через несколько дней после того, как главнокомандующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлиоглу выразил несогласие с присутствием военно-морских сил в Черном море со стороны других союзников по НАТО, включая США, заявив, что они могут еще больше усилить напряженность в регионе.

В случае согласия минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года.

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