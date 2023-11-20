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Британский боец ММА брутально избил россиянина на шоу UFC

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  • 20.11.2023, 18:22
  • 3,340
Британский боец ММА брутально избил россиянина на шоу UFC

Видео.

В Лас-Вегасе (США) 19 ноября состоялся большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 232. На шоу российский боец среднего дивизиона Денис Тюлюлин потерпел поражение в бою с британцем Кристианом Данканом.

Уже в первом раунде британец в стойке несколько раз потряс соперника. Во втором раунде Кристиан нанес оппоненту несколько мощных ударов, после чего россиянин оказался в нокдауне. Во время добивания рефери остановил поединок, зафиксировав победу британца. Добавим, что Тюлюлин принял этот бой на коротком уведомлении (за 4 дня до вечера ММА, — Ред.).

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