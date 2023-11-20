«Были проекты с оплатой до $350 в день» 20.11.2023, 21:15

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Александр Коршиков

Белорус рассказал, как работал фотомоделью на Бали.

Александр приехал на Бали, чтобы отдохнуть, а у него украли кошелек со всеми деньгами. В результате он прожил там четыре года. Работал моделью для международных брендов, снимался в индонезийских фильмах, танцевал стриптиз на частных виллах, а еще возил туристов в необычные туры и стал агентом по недвижимости. Как со средним английским и без денег не пропасть в чужой стране и, более того, — хорошо зарабатывать? Об этом Александр Коршиков рассказал Myfin.by.

— В Беларуси я частично занимался моделингом. Меня приглашали в проекты в качестве актера и модели и платили небольшие деньги. Однажды в соцсетях пришло предложение из Китая работать фотомоделью. Встретились в Минске. Переговорили. Все устраивало. Мне сделали визу, оплатили билеты, и я поехал. Уже пожив некоторое время в Китае, я решил сделать себе отпуск и на один месяц поехать посмотреть Индонезию. В то время я даже не знал, что Бали — это популярный курорт. Меня просто интуитивно понесло в ту сторону. Вот так я оказался на острове.

«Чувствовал, что нужно остаться»

Кражи на Бали не редкость, и я не стал исключением. У меня украли кошелек со всей наличкой и банковскими картами. Удивительно, но данное обстоятельство меня не сильно расстроило. Такой вот необычный остров — Бали. Там царят другие состояния, и, чтобы приспособиться, необходимо более тонко ощущать реальность.

К тому времени я уже успел познакомиться с нужными людьми, рассказал им, что работаю фотомоделью. Помогло сарафанное радио, и через них меня пригласили поучаствовать в двух проектах. Первый — реклама постельного белья. По сценарию видеоролика я должен был танцевать с девушкой под водой. Второй проект — промосъемка для пятизвездочного отеля. В общем, вопрос с деньгами на ближайшее время был решен.

Спустя месяц, когда было уже пора уезжать в Китай, я вдруг осознал, что нужно остаться на острове. После многих контактов с фотографами люди сами начали приходить и предлагать мне работу. Когда ты на своем месте, ты это знаешь. Поэтому в Китай я не вернулся. Занялся оформлением документов и рабочей визы на Бали.

«Отпраздновал больше 30 свадеб»

Мне было нужно получить как можно больше рабочих предложений как можно быстрее. Я стал писать сообщения фотографам в Facebook. Рассказывал о себе и прилагал портфолио. Такой метод налаживания связей эффективен для актеров, моделей да и практически для любой сферы. Чем больше сообщений о себе напишешь, тем впоследствии чаще тебе будут предлагать работу.

Так постепенно меня стали приглашать то на одну, то на другую фото- и видеосъемку. Потом фотографы стали передавать мои контакты друг другу, сами писали, звонили и приглашали в проекты. На съемки ездил и на соседние острова, и в столицу Джакарту.

Самое интересное — это съемки видеороликов для дорогих отелей и вилл.

Эти заведения часто зарабатывают на том, что проводят свадьбы для состоятельных людей. Чтобы показать в видеоролике, как может проходить свадьба, нанимали меня в качестве жениха, приглашали красивую девушку, гостей и проводили свадьбу. Так на Бали я отпраздновал больше тридцати свадеб.

Кроме отелей, рекламировал самые разнообразные вещи: от одежды до индонезийского чая.

Я, наверное, был одним из первых, кто встал на флайборд, когда он только появился. Три дня интенсивного обучения, и вот я выкручиваю сальто на парящей над водой доске, а в руке у меня еще и бутылка с чаем.

Однажды со знакомыми ребятами поехали кататься по пескам на спортивных мотоциклах. Я перевернулся и сломал кость на голени. На два месяца ногу заключили в гипс. Поэтому было и такое, что на фотосъемки я приезжал на костылях. Во время вспышек фотоаппаратов костыли у меня забирали, а потом сразу же приносили обратно. На свидание с девушками тоже ходил на костылях. Кроме того, периодически подрабатывал актером в индонезийских фильмах и сериалах. Играл иностранцев, поэтому моего английского хватало.

А если нужно было говорить на индонезийском, то заучивал непонятные фразы.

От стриптиза до агента по недвижимости

Пришлось поработать и танцором в коллективе. Мы выступали в шоу-проектах в больших дневных и вечерних клубах и на частных вечеринках. Танцоры между собой общаются, делятся опытом. Кто-то из коллег рассказал, что танцует стриптиз. Разговорились, и так, через знакомых, я тоже стал делать номера с раздеванием. Танцевал на частных виллах: на свадьбах, днях рождения и других праздниках.

Меня так обучили, что каждый танец должен быть экспромтом. Нельзя заранее подготовить выступление и потом повторять его на каждой вечеринке. Я приезжал со своей колонкой (либо заказчик подготавливал музыку), заходил на виллу и дальше на месте экспериментировал с движениями. Вот это я называю настоящим искусством! К каждой девушке нужно было найти подход. Если она грустит — развеселить, если хочет двигаться, то потанцевать с ней. Все по интуиции. После выступления переодевался и часто оставался на празднике с гостями.

Был ли эскорт? Нет, это непрофессионально. И у меня была девушка. Хотя предложения такого рода поступали.

Еще я работал гидом в туристической компании. Возил по необычным местам русскоговорящих туристов с достатком выше среднего. Я бы даже сказал, что я работал «гидом по состояниям». Потому что вначале я опрашивал группу, что они хотят получить от путешествия. Собирал список тех состояний, в которых хотели бы оказаться участники группы, и отвозил их туда, где они получали желаемые эмоции и ощущения. Например, на Бали есть места с тотальной тишиной и уединением или с горячими источниками. Туда я отвозил тех, кто жаждал расслабления. Хочешь узнать местную философию — отвезу к шаманам. Нужен адреналин — будут прыжки ночью в водопад и прогулки по вулканам.

Плюс параллельно я еще занимался «недвижкой». Подрабатывал агентом по сдаче в аренду вилл и транспорта на Бали. Работу также нашел через знакомых.

«Вложений в работу практически не было»

Я учил английский в школе и три года в университете, плюс ходил на языковые курсы. В целом до поездки в Азию мой уровень английского можно было описать как «средний». Хорошо я заговорил на английском, когда пришлось общаться с иностранцами в Китае и на Бали. В целом могу сказать: если английский не идеальный — это вовсе не барьер, чтобы получать хорошие зарплаты в странах Азии.

Заработанных денег мне хватало на все — на жилье, еду, путешествия и развлечения.

В какой-то момент я совсем зажирел и стал отказываться от съемок за 150−200 долларов. Брал проекты с оплатой 300−350 долларов за день работы. Были и такие времена.

Жить на Бали дороже, чем в Беларуси. Не из-за цен в магазинах, а потому что там много возможностей. И хочется все попробовать и увидеть. Отсюда могут быть и сумасшедшие траты.

Цены на жилье и еду в то время (2015−2020 гг.) были сопоставимы с ценами в Беларуси. Например, можно было найти апартаменты с бассейном, аренда которых обходилась дешевле, чем аренда квартиры в Минске. Но мы с друзьями снимали большую виллу. У каждого была своя комната. За комнату я платил 300 долларов в месяц. Однако нужно сказать, что сейчас из-за большой волны иммигрантов, в том числе из России и Беларуси, цены на недвижимость на Бали взлетели в 2−3 раза.

На еду в месяц у меня уходило 300−350 долларов. Порой даже было выгоднее поесть в местном кафе, чем покупать продукты и готовить самостоятельно. Выходило 3 доллара за поход в кафешку. Аренда мотоцикла — еще 100 долларов в месяц.

Вложений в работу практически не было. Транспорт и доставку на съемки всегда организовывали заказчики. Если студия совсем рядом, то приезжал на байке или на такси. Одежду тоже подбирал заказчик либо я брал свою, если она подходила для сцены. Мужчине модели нужно иметь в гардеробе основу — костюм, рубашки, белые и черные туфли. Это не обязательно должны быть дорогие вещи. Главное, чтобы они хорошо сидели и были нужных цветов. В остальном фотографы сделают свое дело.

Стоит ли сейчас моделям и актерам ехать на Бали? Скажу так: те, кто уезжал в Китай и другие страны Азии десять лет назад, действительно зарабатывали приличные деньги. Сейчас рынок переполнен. Зарплаты упали у всех. Чтобы заработать те же деньги, придется работать в два раза больше и обладать действительно выдающимися актерскими данными и внешностью. Честно говоря, работать моделью или актером на Бали — это опция, которая больше подходит для путешественников, и то в виде хобби. Тем, кто по настоящему хочет делать карьеру в этой сфере, лучше ехать в столицу Индонезии. Там больше рекламных и модельных агентств.

«Бали сильно изменил мое мышление»

Уехал я с Бали в Москву ради отношений с девушкой. И последние три года жил на две страны — в России и Беларуси. Сейчас я удаленно продолжаю заниматься арендой недвижимости на Бали и помогаю подруге-фотографу с организацией выставок ее картин в галереях. А еще в Индонезии я научился стоять на гвоздях и был одним из первых, кто стал преподавать стояние на гвоздях в России и Беларуси.

Бали сильно изменил мое мышление. Там я научился медитировать, стал рисовать картины и писать стихи. Этот остров научил меня жить по интуиции. Заехать на Бали я хочу. Но по внутренним ощущениям понимаю, что пока не сейчас. Интуиция говорит мне, что нужно отправляться в новый путь. Не знаю, в какой стране я окажусь. Это каждый раз сюрприз для меня самого. Надо больше удивляться по жизни!

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