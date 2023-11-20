США предоставят Украине вооружение на $100 млн

США предоставят Украине вооружение на $100 млн1
- 20.11.2023, 21:28
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Пентагон раскрыл содержимое нового пакета.
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев в понедельник, 20 ноября, анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.
Как сообщает «Голос Америки», в пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы, перехватчики для противовоздушной обороны и противотанковое оружие.
В Пентагоне сообщили, что пакет включает:
зенитные ракеты Stinger;
система РСЗО HIMARS и боеприпасы к ней;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
ракеты TOW;
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
зимнее снаряжение;
запчасти, техобслуживание и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что новый оборонный пакет от США включает артиллерийские снаряды, необходимые Украине, но не уточнил подробности.