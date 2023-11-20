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США предоставят Украине вооружение на $100 млн

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  • 20.11.2023, 21:28
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США предоставят Украине вооружение на $100 млн

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета.

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев в понедельник, 20 ноября, анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.

Как сообщает «Голос Америки», в пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы, перехватчики для противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

В Пентагоне сообщили, что пакет включает:

зенитные ракеты Stinger;

система РСЗО HIMARS и боеприпасы к ней;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

зимнее снаряжение;

запчасти, техобслуживание и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что новый оборонный пакет от США включает артиллерийские снаряды, необходимые Украине, но не уточнил подробности.

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