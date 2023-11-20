В Минске женщина на Nissan врезалась в машину Департамента охраны МВД 1 20.11.2023, 23:23

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Фотофакт.

В Минске женщина за рулем Nissan врезалась в машину Департамента охраны МВД. Сотрудники ГАИ заподозрили, что она пьяна — освидетельствование показало 2,07 промилле, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 ноября около 12.30. 35-летняя женщина за рулем Nissan двигалась по проспекту Дзержинского в направлении 1-го Извозного переулка, и врезалась в патрульный автомобиль Департамента охраны МВД, который остановился на «красный».

Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ заподозрили, что водитель Nissan находится в состоянии алкогольного опьянения. При проведении медосвидетельствования в ее организме было выявлено 2,07 промилле.

В момент ДТП в салоне машины находился девятилетний сын женщины. Скорая увезла ребенка в больницу для обследования.

Проводится проверка.

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