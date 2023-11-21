ГУР: У россиян началась паника на левом берегу Днепра 21.11.2023, 10:29

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Новые плацдармы ВСУ стали сюрпризом для оккупантов.

Формирование плацдармов ВСУ на левобережье Херсонской области действительно стало для россиян неожиданностью и спровоцировало определенные панические настроения среди оккупантов.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области у россиян есть определенная паника. Они активно проводят перегруппировку сил и пытаются перебрасывать туда свои дополнительные формирования», – сказал представитель ГУР.

По его словам, оккупанты надеялись, что теми силами и средствами, которые у них там уже есть, они смогут удержать эти захваченные территории.

Для формирования плацдармов нужны были хорошо подготовленные люди и долгое тщательное планирование, уточнил LIGA.net военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман.

«До того, как начали работать морпехи, почти пол года туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы. Они не собирались закрепляться, просто держали врага в напряжении, проводили рейды. Поэтому россияне не сразу поняли, что мы формируем плацдарм. Привыкли к постоянному перемещению наших ДРГ», – напомнил он.

Скорее всего, украинских военных, которые начинали создавать там плацдарм, россияне восприняли как очередную активность диверсантов, предположил военный эксперт.

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