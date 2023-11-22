Глава Пентагона встретился с защитниками из Авдеевки
- 22.11.2023, 1:18
Фотофакт.
Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с бойцами Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, вернувшихся после выполнения боевых задач, в том числе на Авдеевском направлении. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров.
«Люди в Соединенных Штатах Америки и во всем мире невероятно поражены вашей отвагой, чувством долга и готовностью возложить все, что имеете, в защиту суверенитета Украины», — сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, он прибыл, чтобы засвидетельствовать, что США остаются бок о бок с Украиной.
«Я хочу, чтобы вы знали: мир остается с вами, и мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно», – сказал он.