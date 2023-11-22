Германия передала Украине пакет военной помощи в размере €1,4 млрд 22.11.2023, 3:06

Оборонный пакет включает в себя 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обнародовал стоимость пакета военной помощи, которую Берлин передал Киеву 21 ноября.

Об этом он написал в Facebook.

Умеров отметил: «Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 1,3 млрд евро.

Оборонный пакет включает в себя 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, 155 мм артиллерийские снаряды, противотанковые мины и другое вооружение.

Благодарен за всю военную помощь, оказываемую Германией, обучение наших солдат, а также дипломатическую и политическую поддержку».

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