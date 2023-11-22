Красивый и одновременно пугающий своим видом гриб растет в Беловежской пуще
- 22.11.2023, 4:44
Есть его лучше не стоит.
В национальном парке «Беловежская пуща» растет строфария сине-зеленая (Stropharia aeruginosa). Это красивый и одновременно пугающий своим внешним видом гриб, который съедобен, рассказали в нацпарке.
У гриба слизкая сине-зеленая шляпка, усеянная мелкими белыми пятнышками, мохнатая от многочисленных чешуек ножка и пленочное колечко на ней. Все это ассоциируется скорее с ядовитыми грибами, например, мухоморами.
«Такая „опасная“ внешность подсознательно отталкивает любителей „тихой охоты“ подальше, заставляя их проходить мимо этих непонятных сине-зеленых грибов. Хотя на самом деле это вполне съедобный гриб, правда всего лишь 4 категории съедобности (грибы, малоценные в питательно-пищевом и кулинарно-вкусовом плане)», — рассказали в Беловежской пуще.
Однако простым любителям боровиков и лисичек лучше всего обходить строфарию сине-зеленую стороной, считают в нацпарке. У гриба есть опасные двойники, которые категорически нельзя собирать. Поэтому специалисты советуют при встрече с таким «сказочным» грибом просто им полюбоваться.