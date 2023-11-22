Сборная Беларуси победила на финише квалификации чемпионата Европы 22.11.2023, 1:39

Белорусские футболисты одержали победу над Косово.

Сборная Беларуси сыграла заключительный матч в отборе на чемпионат Европы 2024 года. В гостях белорусы противостояли сборной Косово и победили со счетом 1:0.

В первой половине встречи белорусам пришлось в основном обороняться и искать шанс в контратаках. Одна из них завершилась голом — на 43-й минуте Дмиртий Антилевский дальним ударом поразил ворота хозяев поля. После перерыва игра шла в том же ключе, но мяч больше не попал в цель.

Итоговая таблица в нашей отборочной группе после 10 игр выглядит так:

1. РУМЫНИЯ — 22 очка. 2. ШВЕЙЦАРИЯ — 17. 3. Израиль — 15. 4. Беларусь — 12. 5. Косово — 11. 6. Андорра — 2.

Таким образом сборная Беларуси окончательно занимает четвертую строчку в группе I, обойдя Косово.

Результаты остальных матчей белорусской сборной в этом отборочном цикле: Беларусь — Андорра — 0:0 и 1:0, Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.

Уже известен 21 из 24 участников финального турнира континентального первенства: Австрия, Албания, Англия, Бельгия, Венгрия, Германия (хозяин), Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Шотландия.

Еще три путевки в Германию в стыковых поединках разыграют сборные Грузии, Украины, Польши, Боснии и Герцеговины, Греции, Исландии, Казахстана, Люксембурга, Финляндия, Эстонии.

Жеребьевка «стыков» состоится 23 ноября в швейцарском Ньоне, а сами матчи пройдут 21 и 26 марта 2024 года.

Финальный турнир 17-го по счету чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на футбольных аренах десяти городов Германии.

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