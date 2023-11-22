Концерт окончен: момент прилета HIMARS по скоплению морпехов РФ в Кумачево показали на видео 5 22.11.2023, 8:03

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От удара затряслись стены.

Бойцы ВСУ ударили по скоплению захватчиков из 810-й Севастопольской бригады морской пехоты РФ, в день ракетных войск и артиллерии, 19 ноября. В результате атаки было ликвидировано по меньшей мере 25 захватчиков. Кроме того, около 100 оккупантов получили ранения. Опубликовано видео прилета по дислокации захватчиков.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. На них видно, чтобы удар произошел на концерте.

Мероприятие проходило в селе Кумачево Старобешевского района Донецкой области. Оккупанты собрались на концерт в местном Доме культуры.

Оккупант снимал на видео выступление приглашенной «звезды» - московской актрисы Полины Меньших, которая являлась большой поклонницей «спецоперации». Посреди песни раздался мощный взрыв, свет погас. За кадром неизвестный солдат РФ успел сказать только одно слово: «Б*я».

На видео видно, что от удара затряслись стены и осыпалась штукатурка.

Вдруг запись, которую вел зритель из зала, оборвалась.

Удар был нанесен реактивной установкой залпового огня HIMARS. По предварительным данным, в ходе этой операции были ликвидированы 25 военных РФ и их пособников.

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