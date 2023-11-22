Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников 22.11.2023, 8:16

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Будет объявлено прекращение огня.

Кабинет министров Израиля во вторник после более чем пятичасового обсуждения одобрил соглашение с ХАМАС при посредничестве Катара об освобождении по меньшей мере 50 заложников, удерживаемых террористами в секторе Газа. В обмен на это Израиль согласился на четырехдневную паузу в операции на территории анклава.

Кроме того, в Иерусалиме дали разрешение на доставку большего количества топлива и гуманитарной помощи в Газу – Израиль каждый день будет пропускать около 300 грузовиков с гуманитарными грузами из Египта. Об этом пишут The Times of Israel и Axios.

Также в обмен на возвращение заложников Израиль освободит около 150 палестинских заключенных, преимущественно женщин и несовершеннолетних.

Известно, что в течение следующих 24 часов имена палестинских заключенных, которых планируется освободить, будут обнародованы, чтобы израильские граждане могли обжаловать в суде их освобождение. Израиль не освободит палестинских заключенных, осужденных за убийство израильтян.

«На втором этапе ХАМАС может освободить еще десятки женщин, детей и пожилых людей в обмен на то, что Израиль продлит перемирие еще на несколько дней», – сказано в сообщении.

В офисе премьер-министра Израиля отметили, что освобождение ХАМАСом каждых следующих десяти заложников приведет к дополнительному дню паузы в боевых действиях.

«Правительство Израиля, Армия обороны Израиля и силы безопасности будут продолжать войну, чтобы вернуть всех похищенных, завершить ликвидацию ХАМАСа и гарантировать, что Газа не будет больше представлять никакой угрозы государству Израиль», – добавили там.

Отметим, что ни о каких уступках по типу освобождения палестинских заключенных или доставки дополнительного топлива и гуманитарной помощи в Газу в этом официальном заявлении речь не идет.

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