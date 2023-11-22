В Беларуси определились, как будут выпускать за границу чиновников, судей и госслужащих 8 22.11.2023, 8:20

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Опубликован документ.

Еще весной в Беларуси изменил закон о порядке выезда из Беларуси и въезда в страну. Спустя полгода правительство определилось, как чиновники, судьи и бюджетники смогут выезжать за границу. В постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, указано — кто и с чьего разрешения сможет уезжать, а также когда нужно подать заявление на выезд и что в нем должно быть.

Кого не выпустят просто так?

Разрешение потребуется руководителям госорганов и госорганизаций, а также служащих, которые имеют доступ к государственным секретам. Подписывать им разрешения будут должностные лица, которые имею право заключать с ними контракты или трудовые договоры.

Вице-премьеров, руководителя Аппарата Совета Министров, руководителей республиканских органов государственного управления и других организаций, которые подчиняются правительству, уполномоченного по делам религий и национальностей, председателя президиума Национальной академии наук Беларуси отпускать будет сам премьер-министр Роман Головченко.

«Сенаторов», председателей областных, Минского городского «советов депутатов» — Наталья Кочанова, «депутатов парламента» — Владимир Андрейченко.

Глав ЦИК, Белстата, Высшей аттестационной комиссии, Белорусского института стратегических исследований, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, а также других организаций, подчиненных администрации Александра Лукашенко — глава той самой администрации Игорь Сергеенко.

Судей Конституционного Суда, а также служащих этого органа — председатель Конституционного Суда. Такая же схема будет действовать и в Верховном суде, но помимо этого председатель Верховного суда сможет подписывать разрешение на выезд председателям областных (Минского городского) судов, экономических судов областей и Минска. Судей рангом поменьше будут опускать председатели областных судов.

Председателям горисполкомов, райисполкомов, глав местных администраций районов в городах, государственным гражданским служащим и работникам облисполкомов — губернаторы, а чиновникам и служащим Мингорисполкома — мэр Минска.

Выпускать за границу без разрешения не будут и чиновников и служащих рангом поменьше.

Служащих и работников горисполкомов, райисполкомов, местных исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня (за исключением местных администраций районов в городах) разрешения будут выдавать председатели горисполкомов и райисполкомов; государственным гражданским служащим и работникам местных администраций районов в городах — главы местных администраций районов в городах.

Что за разрешение?

Чтобы согласовать и получить разрешение на выезд, необходимо будет написать заявление — за 10 календарных дней до планируемой даты выезда. Документ должен быть составлен не в свободной форме, а с указанием:

страна (страны), планируемая (планируемые) к посещению и (или) следованию транзитом;

цель поездки;

адрес (адреса) пребывания;

контактные данные заявителя.

«Решение о согласовании выезда, отказе в таком согласовании в целях обеспечения интересов национальной безопасности оформляется резолюцией», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 23 ноября.

Напомним, еще весной в Беларуси изменили закон о порядке выезда из Беларуси и въезда в страну. Правительству тогда дали полгода для того, кто и как будет выпускать чиновников за границу.

А вот высшие чиновники смогут выехать за границу только после согласования с Александром Лукашенко.

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