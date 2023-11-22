ВСУ в одном бою уничтожили российский батальон в полном составе 22.11.2023, 8:46

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После этого россияне направили своего командира на повышение.

В России продолжают бить тревогу в связи с тяжелейшими потерями армии РФ в Украине, связанными с некомпетентным командованием.

Российский военный эксперт Сергей Колмогоров рассказал, что в одном из подразделений ВС РФ командующий положил целый батальон, который украинская армия уничтожила почти полностью, сообщает dialog.ua.

По итогам боя из 408 российских военных смогли выжить чуть больше 20 человек. Более того, вместо взыскания командира отправили на службу в другой полк той же дивизии на позицию начальника штаба.

«У нас есть офицер в армии РФ, который положил целый наш батальон - из 408 человек выжило всего чуть больше 20. Так его отправили в этой же дивизии служить в другой полк, он опять майор и снова начштаба. А надо, чтобы если неправильно сработал - в лейтенанты, взвод в руки и вперед, на передок», - заявил Колмогоров.

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