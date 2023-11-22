Германия «проехалась» по Пескову Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.11.2023, 8:58

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля снова сел в лужу.

На фоне сообщения ABC о сокращении более чем на 30%, на фоне войны на Ближнем Востоке, поставок Соединенными Штатами боеприпасов Украине, пришло сообщение о визите в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Этот визит можно рассматривать, как продолжение демонстрации поддержки, начатое визитом министра обороны США Ллойда Остина. И так же, как в первом случае, министр (на этот раз немецкий) приехал не с пустыми руками.

Объявлено о дополнительной помощи в размере 1,3 млрд евро. Из сообщений не очень понятно, как это увеличение соотносится с объявленным ранее ростом военной помощи на 2024 года с 4 до 8 млрд. Включается эта сумма в пакет на 2024 года или это дополнительно?

Но по материально-технической структуре есть некоторая определенность. Из 1,3 млрд. евро будут оплачены четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Iris T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы. Что это за боеприпасы, не сообщается.

Таким образом, сделанное не так давно заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что у «коллективного Запада» «растет … нежелание давать дальше деньги Украине» в очередной раз можно опровергнуть.

Если отвлечься от субъективных представлений о «желаниях» или «нежеланиях», а обратиться к объективным явлениям – сделанным заявлениям о выделении денег и поставкам. Можно, конечно, сказать, что это пока только слова. Но мы думаем, вероятность исполнения заявленного высока.

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