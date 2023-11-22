«Для Лукашенко все закончилось достаточно драматично» 22.11.2023, 9:05

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Диктатор до сих пор не оправился от травмы на МЗКТ.

Накануне выборов 2020 года Лукашенко предпочитал встречаться с чиновниками, начальством и посещать подразделения силовых структур. И закончилось это для Лукашенко достаточно драматично, пишет белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Травматическая зарубка в памяти осталась у Лукашенко от посещения в горячие августовские дни 2020 года Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), когда рабочие скандировали «Уходи!».

«Теперь коммуникация переместилась на предприятия. Это своеобразная психологическая компенсация, преодоление «синдрома МЗКТ», — отмечает политолог.

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